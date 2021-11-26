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Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Bizi dikkate almıyorlar
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26 Kasım 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 10:30:00

Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Bizi dikkate almıyorlar

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Yunanistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Syrigos, Türkiye'ye ilişkin çok konuşulacak sözler sarf etti. Syrigos, AB ve NATO'nun, Türkiye ile ilgili konularda aldıkları kararlarda kendilerini dikkate almadıklarını açıkladı.

Yunanistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Syrigos, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun, Türkiye ile ilgili konularda aldıkları kararlarda kendilerini dikkate almadıklarını itiraf etti.

Uluslararası hukuk profesörü olan Yunanistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Syrigos, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile İspanya arasında imzalanan anlaşmalara vurgu yapan Syrigos, Ankara'nın Almanya gibi diğer Avrupalı ülkelerle de işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

Bu anlaşmaların kendilerinin Türkiye ile ilgili şikayetlerine rağmen yapıldığını söyleyen Syrigos, "Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Türkiye ile ilgili aldıkları kararlarında bizi dikkate almıyor. Örneğin, Almanya ve İspanya halen Türkiye'ye silah sistemleri satmaya devam ediyor." diye konuştu.

YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ: TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR, ENDİŞELİYİZ...

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde Yunan "Parapolitika" gazetesine çok önemli açıklamalarda bulunmuş, Türkiye'nin gelişen silah sistemlerini değerlendirmişti. Dendias bu silahların Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebileceğini ifade etmişti.

Türkiye'nin bölgedeki askeri gücünü değerlendiren Dendias, Türkiye'nin taarruz harekatlarında kullanabileceği sistemlere sahip donanımı olduğunu vurgulamıştı.

Dendias, Türkiye'nin silah sistemlerinin Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştirebileceğini ifade edip, bunu kendileri ve bölge ülkeleri için "endişe kaynağı" olarak nitelendirmişti.

Etiketler : Angelos Syrigos Nikos Dendias Yunanistan Dışişleri Bakanı
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