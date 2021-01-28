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28 Ocak 2021 Perşembe 18:44:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 18:44:00

Yunanistan'dan bir tahrik daha! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

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Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırmak için elinden geleni yapan Yunanistan'dan bir tahrik hamlesi daha geldi. 30 ABD helikopterini Dedeağaç'ta tutan Yunanistan Dedeağaç'ın merkez üs olarak kullanılacağını açıkladı.

ABD'nin Yunanistan ile yapılan ortak tatbikatın ardından 30 adet “Black Hawk” (Kara Şahin) tipi saldırı helikopterlerinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’nı merkez üs olarak kullanacağı bildirildi.

Yunanistan, 61'inci istikşafi görüşmeleri ile Türkiye ile ilişkileri sıcak tutmak için uğraşırken, diğer yandan ABD ile ortak askeri tatbikatlara hız verdi. Yunanistan'ın ABD ile ortak tatbikat sonrası, Amerikan silahlı kuvvetlerine Trakya bölgesine askeri yığınak için izin verdiği bildirildi.

ABD ASKERLERİ İÇİN OFİS TALEBİ

Batı Trakya bölgesinde bulunan Dedeağaç (Aleksandrupolis) Dimokritos Havalimanı Müdürü Stelios Zantanidis’in yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD’ye ait 30’dan fazla ‘Black Hawk’ saldırı helikopterinin, Dimokritos Havalimanı’nı üs olarak kullanacağını belirtti.

Şubat-Ağustos arasında havalimanını üs olarak kullanacak helikopterlerin aynı zamanda yakıt ikmali ve bakımının da yine havalimanında yapılacağı ifade edildi.

ABD'nin Dedeağaç Havalimanı Müdürü Zantanidis’ten hangar, Amerikalı komutanlar için ofis ve idari alanlar talebinde bulunduğunu açıkladı.

YUNANİSTAN DURMADAN SİLAHLANIYOR

Askeri harcamalarını 5 kat artıran Yunanistan, Rafale savaş uçakları için Fransa ile anlaşma imzalamıştı. Savunma Bakanı Nikos Panayotupulos da geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi hedef göstererek jet alımlarının oylaması sırasında 'her yöne net bir mesaj iletildiği' açıklamasını yapmıştı.

Yunanistan, hafta içinde Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. Atina'ya gelen Fransız bakan, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Altısı yeni 18 Rafale savaş uçağının satışı için imzalar kameralar önünde atılırken, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıklamıştı

Etiketler : Yunanistan abd Dedeağaç Dimokritos Havalimanı
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