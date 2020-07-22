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Yunanistan'dan Ayasofya hazımsızlığı... 24 Temmuz'u yas günü ilan ettiler
22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:27:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:35:00

Yunanistan'dan Ayasofya hazımsızlığı... 24 Temmuz'u yas günü ilan ettiler

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Yunanistan'da Ayasofya hazımsızlığı zirveye ulaştı. Atina Başpiskoposu II. Yeronimos, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılacağı 24 Temmuz tarihini yas günü ilan etti.

Atina’nın ve tüm Yunanistan’ın Başpiskoposu II. Yeronimos, Ayasofya Camii’nde 86 yıllık aranın ardından ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz tarihini yas günü ilan etti.

24 Temmuz’un “Ortodoks, Hristiyan ve tüm Yunan dünyası için yas ve keder günü olduğunu” söyleyen Başpiskopos II. Yeronimos, Yunan halkına bir çağrıda bulundu.

“BU YAS GÜNÜNDE AKATHİST İLAHİSİ’Nİ OKUYACAĞIZ”

Aksam.com.tr’nin haberine göre, aynı gün Atina Metropol Katedrali’nde bir ayin düzenleyeceğini belirten II. Yeronimos, 1453 yılında İstanbul’un fethedildiği gün de dahil olmak üzere tarih boyunca İstanbul’un kuşatıldığı dönemlerde okunan Akathist İlahi’sinin “24 Temmuz yas günü”nde de okunacağını söyledi.

“HERKESİ TEK SES OLMAYA ÇAĞIRIYORUM”

Çağrısında Ortodoksluk, Hristiyanlık ve Helenizme bağlı herkese davette bulunan Başpiskopos II. Yeronimos, “Ulusumuza yardım edilmesi ve ulusumuzun güçlendirilmesi için herkesi tek ses olmaya davet ediyorum.” dedi.

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