Yunan'dan alçak provokasyon! Tarihi camiye taşlı saldırı
Yunanistan'da, Tırhala (Trikala) şehrindeki tarihi Kurşunlu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi.
Yerel basına göre, kimliği bilinmeyen kişilerce dün sabah saatlerinde yapılan saldırıda caminin giriş kapısının camları kırıldı.
16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kurşunlu Camisi ibadete kapalı tutuluyor.
Bir süre önce restore edilen tarihi eser, belediye ve kilisenin etkinlikleri için kullanılıyor.
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