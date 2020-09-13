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13 Eylül 2020 Pazar 12:50:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 12:57:00

Yunan'dan ağır tahrik! Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis'e gidiyor

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Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis'a asker gönderen Yunanlılardan bir kışkırtıcı hamle daha geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, İtalyanların adadan ayrılmasının 77. yıl dönümü nedeniyle sözde kurtuluş törenine katılacak.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kışkırtıcı hamlelerine devam eden Yunanistan'dan bir adım daha geldi. Yunanlılar, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'na geçtiğimiz günlerde asker göndermişti. Bölgeyi, bugün de Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ziyaret edecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos’un davetlisi olarak Meis’e gideceği 11 gün önce açıklanan Sakellaropulu’nun programında, adanın limanına demir atmış savaş gemilerini ve yakındaki Karaada (Ro) adacığını ziyaret de bulunuyor.

YUNANİSTAN'IN EGEMENLİK HAKLARINI KORUYACAĞI MESAJI VERECEK

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’nun Meis’ten hem “barış ve dostluk” hem de “Yunanistan’ın egemenlik haklarını koruyacağı” mesajları vermesi bekleniyor.

MEDYADA "TÜRKLER MEİS'İ HEDEF GÖSTERİYOR" İDDİASI

Yunan medyasında, Atina yönetiminin gerekli tüm önlemleri aldıkları belirtildi. Yunan Ta Nea gazetesi ise manşet haberinde, “Türkler son günlerde Meis’i hedef gösteriyor. 1996 Kardak krizine benzer bir ortam yaratmaya çalışıyor” iddiasında bulundu.

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