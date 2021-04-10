Yunan spikerden Türkiye isyanı!

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin bölgedeki artan gücü karşısında çaresizliklerini itiraf etti.



Türkiye'nin sürekli olarak yeni savaş gemilerini geliştirdiğini belirten Theodoratos, "Erdoğan Türkiye'nin hedefinin 2023 yılına kadar yabancı savunma sanayisine olan bağımlılığı sona erdirmek olduğunu duyurdu. Türkiye her şeyi yapıyor, Türkiye savaş gemileri yapıyor, Türkiye silah sistemleri geliştiriyor. Biz ise Mirage 2000 uçakları için fren sistemi almayı başarı olarak görüyoruz. Türklerin kendi silah sistemlerine takmak için hazır ramjet motorları var. Hava-Kara ve Kara-Kara füzeleri var. Bunlar Doğu Akdeniz'deki savaşın seyrini değiştirecek şeyler. Biz ise nihayet Mirage'lar için fren almayı kutluyoruz." diye konuştu.

"DENİZDEKİ HAKİMİYETİMİZİ KAYBETMEYE BAŞLADIK"

Theodoratos, "Elimizde tek bir çözüm var. Silahlı kuvvetlere ve onların planlarına güveneceğiz. Bu bizim hayatta kalma mücadelemiz, deniz bizim kalkanımız. Denizdeki hakimiyetimizi kaybedersek ve görünen o ki kaybetmeye başladık o zaman havada da kaybetmiş oluruz." diyerek itiraf niteliğinde sözler sarf etti.