  • BIST
    1102.51
  • Dolar
    7,4750
  • Euro
    8,8560
  • Altın
    467,4810
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gaboras, pandemiyle değişen konut kiralarını değerlendirdi
Timsahı rehin alıp fidye istediler!
Çin'den ABD'nin diplomatik personeline misilleme
Restoranda yemek koronavirüs riskini artırıyor
"Tek taraflı yaptırım siyasetinden vazgeç"
46 bin yıllık tarihi mağarayı patlatmıştı: İstifa etti
HDPKK'lı Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası verildi
İspanya ve İtalya, Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını kesti!
Ankara Valiliği'nden koronavirüse mesai saatli önlem
"Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı"
Litvanya Parlamentosu Belarus muhalefet liderini ''devlet başkanı'' olarak tanıdı
Giresun'daki sel felaketinde kayıp olan 4 vatandaşımızdan hala iz yok
Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor
Şişli'deki AVM'de çıkan yangın söndürüldü
Defne Samyeli 'Bir insan nasıl öldürülür' diye araştırma yapmış
Türkiye'den Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz bildirisine tepki: Gerçeklerden kopuk, hukuki dayanaktan ...
Yüz yüze eğitim takvimi belli oldu! Hangi sınıflar kaç gün gidecek?
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Çocuklar koronavirüs kaynağı!
"İstanbul'da birkaç hafta içinde vakaların artma ihtimali var"
Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
Başkan Erdoğan: Ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi güçlendirmeyi sürdüreceğiz
Osmaniye'deki terör operasyonunda PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
İçişleri'nden 81 ilimize yeni koronavirüs genelgesi: İhlal edenler yurt ve pansiyonlarda süreyi tama ...
11 Eylül 2020 Cuma 14:09:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 14:09:00

Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor

Kaynak: İHA

ABONE OL

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan oğlunun bulunması için yardım istiyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Besra Özyiğit, 19 yıl önce boşandığı kocası tarafından doğar doğmaz kendisinden alınan oğlunu arıyor. Besra, ölmeden önce bir defa da olsa oğlunu görmek, ona sarılmak istiyor.

Besra Özyiğit 20 yıl önce evlendiği Ekrem Karaağaç'la bir süre evli kaldıktan sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşandığı sırada hamile olan Besra Özyiğit, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğumdan 3 gün sonra, eski kocası ve çocuğun babası olan Ekrem Karaağaç, çocuğu kendisinden aldı. O günden bu yana çocuğunu hiç görmeyen anne Besra, ölmeden önce bir defa da olsa oğlunu görmek, ona sarılmak istiyor. Yıllardır tek başına oğlunu görmek için mücadele verdiğini belirten anne, takatinin kalmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan oğlunun bulunması için yardım istiyor. Verdiği hukuk mücadelesiyle daha önce üvey annesi üzerinde kayıtlı olan oğlu Şahin Karaağaç'ı kendi üzerine alan anne, şimdi de oğluna kavuşmanın hayalini kuruyor.

19 yıldır oğlunu göremiyor

50 yaşındaki Besra Özyiğit, "Şimdi oğlum Şahin 19 yaşına girmiş bulunmakta ama nerede olduğunu bilmiyorum. Benden alındıktan sonra 3 yıl Çermik'te üvey annesinin yanında kalmış, daha sonra babası tarafından buradan da alındıktan sonra nerededir bilemiyorum. Bazıları devlet esirgeme okuluna verildiğini söylüyor, bazıları Mersin'de olduğunu söylüyor ama net bilgi yok, oğluma ulaşamıyorum” dedi.

"Emine Erdoğan'dan yardım istiyorum, oğlumu bana bulsun"

Acılı anne yıllardır oğlunu aradığını ama bir neticeye varamadığını söyleyerek, Emine Erdoğan'dan yardım istedi. Başra Özyiğit, "Ben kadın başımla ne ettim ne yaptım oğluma ulaşamadım. Oğluma ancak devlet bulup bana getirebilir. Özelikle Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'a seslenmek istiyorum, o bana yardım etsin, oğlumu bulsun. Ölmeden oğlumu görmek, ona sarılmak istiyorum” şeklinde konuştu.

"Oğlumun da benden haberi yok"

Babası tarafından hiç kendisiyle görüştürülmediği için oğlunun da kendinden habersiz olduğunu söyleyen anne, ”Ben şimdi tek başıma yaşıyorum, oğlumun yanıma gelmesini, bana sahip çıkmasını istiyorum. En azından bir yanıma gelsin göreyim, onun hasreti bitsin. 19 yıldır bu hasretle yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm kapıları çaldı ama oğluna kavuşamadı

Anne Besra Özyiğit, "Birçok kapıyı çaldım, hatta bana Mersin'de olduğu söylendi, oraya da gittim, araştırdım, soruşturdum ama kadın halimle bir neticeye ulaşamadım. Savcılığa, avukata başvurdum ama oğlum ortada yok. Daha önce nüfusta üvey annesi üzerindeydi, o durumumu gördü, sağ olsun oda kabul etti, benim oğlum olduğu imzası attı ve resmi olarak ta oğlum benim üzerimde” dedi.

"Maddi durumum kötü hastayım"

Maddi durumunun iyi olmaması ve hasta olması nedeniyle oğlunu aramakta zorluk yaşadığını belirten Besra Özyiğit, elinden geldiğince oğlunu arayacağını ve bir defa da olsa onu görmek, sarılmak istediğini söyledi. Özyiğit, “Tek başıma kadın halimle elimden gelen bu, maddi durumun yok, kiracıyım ve bir de çölyak hastasıyım. Ancak bu kadar elimden geliyor” diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER