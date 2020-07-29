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29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:47:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:47:00

Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi 'özerklik'ten vazgeçti

Kaynak: AA

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Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, güney illerinde yaklaşık 3 ay önce ilan ettiği sözde özerklikten vazgeçtiğini duyurdu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), güney illerinde yaklaşık 3 ay önce ilan ettiği sözde özerklikten vazgeçtiğini duyurdu.

GGK sözcüsü Nizar Heysem, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, "GGK, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nı hayata geçirme olanağı sunmak için özerk yönetimden vazgeçmiştir." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi, ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması ve Husi milislere karşı ortak bir mücadele sergilenmesi amacıyla alındığını belirten Heysem, "GGK'nin, özerklik ilanıyla, Riyad Anlaşması'nın uygulanması, kuzey ile güney arasında ortaklık temelinde yeni bir hükümet kurulması, Aden'e vali ve emniyet müdürü tayin edilmesi ve askeri güçlerin yerine emniyet güçlerinin getirilmesi gibi hedeflerini gerçekleştirmiş olduğunu" vurguladı.

Heysem, Arap koalisyonuyla her alanda ortaklığın ve İran'ın müdahalelerine karşı mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın daha önce bir yetkiliye dayandırdığı haberde, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunulduğu belirtilmişti.

Yemen'de GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

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