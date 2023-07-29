VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eskişehir'de meydana gelen yangında 60 dönümlük arazi zarar gördü
Financial Times'tan çarpıcı iddia: Rusya kendi silahlarıyla vuruluyor
Antalya'da 5 katlı bir binanın çatı katında en az 10 günlük bir ceset bulundu
Yemen açıklarında 8 yıldır tehlike saçıyordu: Petrolün yüzde 20'si tahliye edildi
Baykar'dan, fondaş medyanın TB2 İHA'lara yönelik karalama kampanyasına tepki!
Doluluk oranı 9 yılın en düşük seviyesinde: Gölde kuruma başladı
29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:08:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:08:00

WFP, kaynak sıkıntısı nedeniyle Yemen'deki çalışmalarını askıya alacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'de "yetersiz beslenmeyi önleme programını" askıya alacağını duyurdu.

Dünya Gıda Programı'nın yayımladığı raporda, kararın Yemen'de yetersiz beslenen 2,4 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi.

Raporda, ciddi finansman açığı nedeniyle bu ülkede yetersiz beslenmeyi önlemeye yönelik müdahalelerin gelecek ay itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.

Azalan mevcut kaynakların ise daha tehlikeli vakalarda kullanılacağı vurgulanan raporda, gelecek 6 aylık plan için gereken finansmanın bir milyar dolar olarak tahmin edildiği aktarıldı.

Bu miktarın ise şu ana kadar ancak yüzde 28'inin toplandığı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada Yemen'deki savunmasız insanları desteklemek için 4,3 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

Etiketler : BM Dünya Gıda Programı yetersiz beslenme önleme programı Yemen
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX