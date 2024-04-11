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11 Nisan 2024 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 19:00:00

Varşova'da bir binada 4 ceset bulundu: 7 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın merkezinde kullanılmayan bir binada 4 ceset bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren polis, yıkımı bekleyen binada yaptığı çalışmalar neticesinde 4 erkeğin cesedine ulaştı. Evsizler tarafından kullanılan binadaki cesetlerden 2'si farklı dairelere gömülü halde, diğer 2'si ise tavan arası ve bodrum katında bulundu.

Büyük oranda çürümüş haldeki cesetler incelenmek üzere adli tıpa götürülürken, polis olayla ilgili olarak 3'ü kadın olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı.

BİR KİŞİ SUÇUNU KABUL ETTİ

Varşova Bölge Savcılığı Sözcüsü Szymon Banna yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak, gözaltına alınan kişilerden bazılarının Ukrayna vatandaşı olduğunu aktardı.

Gözaltındaki kişilerden 34 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Andrij S. sorgusunda cinayetleri işlediğini kabul etti.

Cinayetlerin nedeni konusunda susma hakkını kullanan Andrij S. adam öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.

Gözaltında bulunan diğer 6 kişi ise cinayetleri bildikleri halde yetkili organlara haber vermemek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : POLONYA VARŞOVA CİNAYET
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