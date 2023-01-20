Usain Bolt, milyonlarca dolarlık servetini kaybetti

Dünyaca ünlü eski atlet, servetini kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Usain Bolt, bir yatırım şirketindeki hesabında, sadece 12 bin dolar kaldığını gördü.

Jamaika basınında çıkan haberlere göre, hesapta 12 milyon 700 bin dolar olması gerekiyordu.

Bolt, avukatlarıyla iletişime geçti.

Jamaikalı atletin avukatları ciddi bir dolandırıcılık ve hırsızlık suçu işlendiğini söyledi.

Para 8 gün içinde hesapta görünmezse konunun Yüksek Mahkemeye taşınacağı bildirildi.

Bolt kariyerinde 8 kez Olimpiyat şampiyonu oldu. 100 metre ve 200 metre yarışlarında dünya rekoru unvanını koruyor.