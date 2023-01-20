Usain Bolt, milyonlarca dolarlık servetini kaybetti
Kaynak: TRT Haber
Dünyaca ünlü Jamaikalı atlet Usain Bolt, milyonlarca dolar kaybetti. Bir yatırım şirketindeki hesabında bulunan 12 milyon 700 bin doların kayıp olduğu, sadece 12 bin dolar kaldığı açıklandı. Kaybın nedeni henüz bilinmezken, hukuki süreç başlatıldı.
Dünyaca ünlü eski atlet, servetini kaybetmenin şokunu yaşıyor.
Usain Bolt, bir yatırım şirketindeki hesabında, sadece 12 bin dolar kaldığını gördü.
Jamaika basınında çıkan haberlere göre, hesapta 12 milyon 700 bin dolar olması gerekiyordu.
Bolt, avukatlarıyla iletişime geçti.
Jamaikalı atletin avukatları ciddi bir dolandırıcılık ve hırsızlık suçu işlendiğini söyledi.
Para 8 gün içinde hesapta görünmezse konunun Yüksek Mahkemeye taşınacağı bildirildi.
Bolt kariyerinde 8 kez Olimpiyat şampiyonu oldu. 100 metre ve 200 metre yarışlarında dünya rekoru unvanını koruyor.
- Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
- ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
- Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
- İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
- ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
- Zelenskiy: Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek