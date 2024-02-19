Ukrayna'ya AB ihaneti

Rusya ile iki yılı aşkın süredir savaşan Ukrayna, bir darbe de Batı'dan yedi. Yunan basını, Ukrayna'nın Türkiye'den almayı planladığı Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'nin Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa tarafından engellendiğini yazdı.

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA'ları Batı'yı rahatsız etti. Türk SİHA'larının Suriye, Libya ve Karabağ'da ve Ukrayna'daki başarıları sonrası dünya ülkeleri sipariş için adeta sıraya girerken Yunan basınından dikkat çeken bir haber geldi.

ÜÇ ÜLKE BİRLEŞTİ

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Bayraktar TB2'nin satışını engellemek için Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) harekete geçti. Konu geçen hafta yapılan Avrupa Birliği (AB) Siyaset ve Güvenlik Komitesi toplantısında gündeme geldi. Toplantıda üç ülke yetkililerinin Kiev'in Bayraktar TB2 alma planlarına karşı çıktığı ve üye ülkelerinin çoğunluğunun buna destek verdiği ifade edildi.

Bu ülkelerin Avrupa Birliği'nin (AB) fonlarıyla Türkiye'den satın alınıp Ukrayna'ya verilecek olan SİHA ve top mermilerinin alımına veto geldi. Yunan gazete, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik AB fonları tarafından finanse edilmesi amaçlanan Türkiye'den büyük bir siparişin Fransa ve GKRY'nin karşı çıktığını, Atina'nın da bu iki ülkeyi desteklediğini yazdı. Brüksel'den bir diplomatik kaynak, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin AB'deki daimi temsilciliklerinin bir süredir konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi. İddiaya göre Yunanistan ve GKRY'den diplomatlar, Kiev'in Türk SİHA üreticisi Baykar'dan büyük bir sipariş vermeye hazırlandığını ve bu siparişin AB'den alınacak parayla finanse edileceğini gündeme taşıdı. Gazete, Türk SİHA'larının AB'den sağlanan destekle finanse edileceğinin belirlenmesi üzerine sürecin Yunanistan, GKRY ve Fransa tarafından durdurulduğunu yazdı.

'REKABET İSTEMİYORLAR'

Adının gizli kalması koşuluyla gazeteye koşuşan başka bir kaynak ise Atina'nın tutumunu "Yunanistan özerk bir Avrupa savunmasından ve Avrupa savunma sanayiinin gelişimini vurgulayacak bir politikadan yanadır" sözleriyle özetledi. Aynı kaynak Fransa'nın ana motivasyonunu "Kendilerininkiyle rekabet eden silah sistemlerine pencere açmak istemiyorlar" diye yorumladı. Yunanistan ise vergi mükelleflerinin parasının Türk savunma sanayiine destek olmasını istemediklerinin altını çizdi.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Haziran 2022 tarihinde Ukrayna halkının Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için düzenlediği bağış kampanyası sonrası, "Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz" demişti. Bayraktar, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise Kiev yakınlarında yeni bir fabrika kuracaklarını ve bu fabrikanın yılda 120 TB2 üretme kapasitesinde olacağını söylemişti.