Ukrayna'dan Saakaşvili adımı: Gürcü büyükelçinin ülkesine dönmesi istendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talimatı üzerine, Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi Georgiy Zakaraşvili'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Zakaraşvili'ye Gürcistan'da tutuklu bulunan Ukrayna vatandaşı Saakaşvili'nin sağlık durumundaki ciddi kötüleşmeye ilişkin güçlü protesto dile getirildiği aktarılan açıklamada, "Gürcü diplomata, Saakaşvili'ye yapılan muamelenin kesinlikle kabul edilemez olduğu ifade edildi." denildi.

Açıklamada, Gürcü makamlarının Ukrayna vatandaşına yönelik "zorbalığa" son vermeleri gerektiği kaydedilerek, "Bu bağlamda Büyükelçi Zakaraşvili'den mevcut durumu çözüme kavuşturma yollarını istişare etmek üzere Tiflis'e dönmesi istendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Ukrayna tarafının, Saakaşvili'nin tedavi için Ukrayna'ya nakledilmesi konusunu derhal görüşmeye hazır olduğuna vurgu yapıldığı aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın, Ukrayna vatandaşı Saakaşvili'yi Gürcü yetkililerin eliyle öldürmekte olduğunu" savundu.

"Tiflis yönetimini defalarca bu işkenceyi durdurmaya ve Saakaşvili'nin Ukrayna'ya dönmesi konusunda anlaşmaya varmaya çağırdıklarına" dikkati çeken Zelenskiy, "Ortaklarımız da Ukrayna ile koordinasyon halinde çeşitli kurtarma seçeneklerini sunmuştur." ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığına, Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisine bu protestoyu iletme ve onu Saakaşvili'nin durumunu istişare etmek üzere 48 saat içerisinde ülkesine dönmeye davet etme talimatı verdiğini aktardı.

"UKRAYNA MAKAMLARININ KARARI, İÇİŞLERİMİZE MÜDAHALE NİTELİĞİ TAŞIYOR"



Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ukrayna makamlarının Gürcistan Büyükelçisinin istişare amacıyla Ukrayna'yı terk etmesi yönündeki kararından derin endişe duyulduğu belirtildi.

"Strazburg mahkemesinin (Saakaşvili'yi yabancı bir kliniğe nakletme talebine ret) kararının Saakaşvili'nin haklarının korunmasına ilişkin en yüksek standartları bir kez daha teyit ettiği" belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede Ukrayna makamlarının kararı iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere önemli ölçüde zarar veriyor ve egemen bir devletin içişlerine doğrudan müdahale niteliği taşıyor." ifadeleri kullanıldı.