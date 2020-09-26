Ukrayna'da askeri uçak düştü: Ölü sayısı 25'e yükseldi
Kaynak: AA
Ukrayna'da askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesinde düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Daha önce Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edilmişti.
Kurum, daha önce verdiği "uçakta 28 kişinin bulunduğu" bilgisini 27 kişi olarak güncelledi.
2 KİŞİ ATLAMIŞ
Eğitim uçuşu yaptığı belirtilen uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu kaydedildi.
Harkov Valisi Aleksey Kuçer, uçağın iniş yaparken düştüğünü, hayatta kalan 2 kişinin uçak düşmeden önce kısa mesafede uçaktan atladıklarını söyledi.
Pilotun, uçak düşmeden önce sol motorun çalışmadığını bildirdiğini belirten Kuçer, ne yaşandığının inceleme sonucunda belli olacağını dile getirdi.
- Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 145 bine dayandı
- Lübnan'da hükümet krizi! Mustafa Edib istifa etti
- Ukrayna'da askeri uçak düştü: Ölü sayısı 25'e yükseldi
- Meksika, Brezilya ve Hindistan'da ağır koronavirüs bilançosu
- Sudan'da yeni federal sistem! Barış anlaşması imzalanacak
- Putin ve Macron'un görüşmesinin içeriği basına sızdı! Soruşturma başlatıldı