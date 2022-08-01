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01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:44:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:46:00

Ukrayna: Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu gösteriyor

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo, İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre, ilk geminin bu sabah Odessa Limanı'ndan hareket etmesinin, Türkiye'nin "bölgesel bir güç" olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Ülkesinden bugün başlayan tahıl ve diğer gıda maddelerin tahliyesi konusunu değerlendiren Dimçoglo, Odessa'dan ilk geminin çıkmasını "son derece önemli" olarak nitelendirdi.

Dimçoglo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin İstanbul'da imzalandığını, bu anlaşmaya göre aylardır kapalı olan Odessa Limanı'ndan bugün ilk geminin yola çıktığını ve bunun, büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Ukrayna olarak Rusya'ya güvenmediklerini belirten Dimçoglo, tahıl sevkiyatları Türkiye ve BM kontrolünde gerçekleşeceği için umutlu olduklarını aktardı.

Dimçoglo, "Bu geminin çıkışı, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın iyi bir sonucu ve aynı zamanda da başlangıcıdır" dedi.

TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇTÜR VE BU GÜÇ DAHA DA ARTIYOR

İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının, Türkiye'nin bölgede büyük bir güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Dimçoglo, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul anlaşmasından önce de Türkiye, zaten etkili bir uluslararası faktördü ama bu anlaşmadan sonra bu güç bir kat daha arttı. Ukrayna dahil, bu anlaşmaya varmanın mümkün olabileceğine inanılmıyordu. Türkiye'nin girişimi ile hakikaten gerçekleşmesi neredeyse mümkün olmayan bir anlaşma sağlandı."

Dimçoglo, dünyada muhtemel bir tahıl krizinin bu anlaşma ile önlenmesinin mümkün olabileceğini belirterek, ilk geminin çıkmasına yönelik, "Bu olumlu bir adımdır. Bu adım gerçekten bir krizden çıkış adımıdır" ifadelerini kullandı.

GEMİLER İSTANBUL'DAN GELECEK TALİMATI BEKLER

İlk geminin çıktığını ama Odessa bölgesindeki limanlarda yolculuğa hazır 15 geminin de yolculuk iznini beklediklerini dile getiren Dimçoglo, "Diğer 15 gemi de İstanbul'dan gelecek olan çıkış talimatını bekliyor. Hiçbir gemi bu talimatı almadan çıkamaz." şeklinde konuştu.

Bundan sonra çıkacak olan gemilerin bir konvoy halinde harekete geçmesini beklediğini aktaran Dimçoglo, "Tüm gemiler artık konvoy şeklinde yola çıkacak. Limandan kaç gemi çıkacaksa onların yerine yüklenmek için diğer gemiler girecek" diye söyledi.

80 İLA 100 BİN TON GEMİ YÜKLENEBİLİR

Savaştan önce Ukrayna'dan yılda 40 ile 50 milyon ton arasında tahıl, arpa, ayçiçeği, mısır ve diğer gıda ürünlerin ihracata gönderildiği bilgisini paylaşan Dimçoglo, "(Ukrayna) Tarım Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre en az 30 milyon ton ürünün sene sonuna kadar gönderilmesi mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Sadece Odessa bölgesindeki 3 liman sayesinde ayda 3 milyon tona kadar gıda ürünü sevkiyatının mümkün olduğuna dikkati çeken Dimçoglo, lojistik ve altyapının bunun için hazır olduğunu vurguladı.

Dimçoglo, Odessa bölgesindeki limanlarda 80 ila 100 bin ton ürünü taşıyan gemilerin yüklenmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Etiketler : Ukrayna Rusya Odessa bölgesi
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