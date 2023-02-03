Ukrayna: Düşman, ağır kayıplar vererek saldırılarını sürdürüyor

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03 Şubat 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 11:45:00

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Düşman, ağır kayıplar vererek saldırılarını sürdürüyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Liman, Bahkmut, Avdiyivka ve Novopavlivka yönlerinde saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine 4 füze saldırısı düzenlediği, bunlardan ikisinin sivil altyapıya isabet ettiği belirtildi.

Rus güçlerin 5 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki sivil tesislere çoklu fırlatma roket sistemiyle 70'ten fazla saldırı düzenlendi. Düşmanın saldırılarından siviller hayatını kaybetti ve yaralandı. Düşman, ağır kayıplar vererek Liman, Bakhmut, Avdiyivka ve Novopavlivka yönlerinde saldırıları sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA GÜÇLERİ, RUS ASKERLERİN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELERİ VURDU

Açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, Rusların Luhansk bölgesinde Stelmahivka, Nevske, Bilogorivka, Donetsk bölgesinde Mıkolayivka, Krasnaya Gora, Paraskoviivka, Bahmut, İvanivske ve Kurdyumivka yerleşim yerlerine saldırılarını püskürttüğü aktarıldı.

Liman yönünde Luhansk bölgesinin Terni, Makiivka, Çervonopopivka, Dibrova ve Torske'nin vurulduğu belirtilen açıklamada, "Bahmut yönünde Donetsk bölgesinin Spirne, Bilogorivka, Paraskoviivka, Vesele ve İvanivske saldırılardan etkilendi." denildi.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin son bir günde Rus askerlerinin yoğunlaştığı bölgeleri 4 kez vurduğu ve Rusya'nın "Merlin" tipi İHA'sını imha ettiği kaydedildi.

Etiketler : ukrayna rusya saldırı
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