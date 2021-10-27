VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna: Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullanıldı
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret
Guterres: Artan darbe salgınlarına karşı caydırıcı önlemler alınmalı
BM: Taahhütler iklim felaketini önlemek için yeterli değil
Vaka sayısı 30 bine dayandı
Başkan Erdoğan'dan Karabağ'da önemli açıklamalar
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Palandöken'e suni kar yağdırılıyor
BM: Burundi'de 60 binden fazla mülteci gönüllü olarak evine döndü
24 Özel “Murat Kurum”
BDDK Başkanı açıkladı!
Cevap Soruda
UÇBEY gri listeye çizik attı
Ben Bilirim 500. bölümünü kutladı!
CHP ve HDP'den ortak karar! Tezkereye "hayır" diyecek
Meral Akşener seçimini yaptı! Açıkça tarafını belli etti
Topyekün bir saldırı başlatılabilir!
Rus basını yazdı: 10 ülkeyi dize getirdi
Başkan Erdoğan Fuzuli Havalimanı'na inen ilk lider oldu
Dark Web'e dev operasyon! 150 kişi yakalandı
TSK'nın karşısına çıkmaya korktular
27 Ekim 2021 Çarşamba 00:06:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 00:06:00

Ukrayna: Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullanıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, obüsler kullanarak ateşkes ihlali yaptığı ve bunun sonucunda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı açıklandı.

AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'nın, temas hattını geçmediği ve güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

DONBAS KRİZİ

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : Ukrayna Silahlı Kuvvetleri TB2 SİHA SİHA Ukrayna türkiye
Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor

Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor
Colbay ‘Yalnız Kurt'ta

Colbay ‘Yalnız Kurt'ta
"Baba olmak hayatın en güzel rengi"

"Baba olmak hayatın en güzel rengi"
Albüm öncesi single

Albüm öncesi single
Türkiye'nin en çok takip edileni Hande

Türkiye'nin en çok takip edileni Hande
Sorgulayıcı ve gözlemciyim

Sorgulayıcı ve gözlemciyim
Kavgası eksik olmayan aşk bitti! Didem Soydan Burak Deniz ayrıldı

Kavgası eksik olmayan aşk bitti! Didem Soydan Burak Deniz ayrıldı
'Mete Başkan' ekrana döndü

'Mete Başkan' ekrana döndü
"Bensu ne derse o"

"Bensu ne derse o"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER