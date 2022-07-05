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05 Temmuz 2022 Salı 08:24:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 08:24:00

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: 750 milyar dolar gerekiyor, bu parayı kim ödeyecek?

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 132. gününe girdi. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkenin kalkınması için 750 milyar dolar gerektiğini söyledi. Şmıgal, 'Bu yenilenme planı için lazım olan parayı kim ödeyecek?' diye sordu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 132. gününe girdi. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, savaş sonrası ülkesinin kalkınabilmesi için 750 milyar dolar gerektiğini açıkladı.

İsviçre'nin Lugano kentindeki Ukrayna Kalkınma Konferansı'nda konuşan Şmıgal, Ukrayna'da Rus saldırılarının oluşturduğu maddi hasara değindi.

Şmıgal, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki altyapı zararının 100 milyar doları bulduğunu belirterek, Ukrayna'nın yeniden inşa edilebilmesi için 3 aşamalı kalkınma planı uygulanması gerektiğini kaydetti.

İlk aşamada halkın günlük yaşamının normale dönmesinin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Şmıgal, ikinci aşamada geçici konut edindirme, hastane ve okul inşaatlarının yapılması, üçüncü aşamada ise ülkenin kalkınma sürecinin başlamasının öngörüldüğünü söyledi.

Şmıgal, söz konusu kalkınma planı için 750 milyar dolar gerektiğinin altını çizerek, "Bu yenilenme planı için lazım olan parayı kim ödeyecek?" ifadesini kullandı.

Öte yandan konferansta konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın savaş sonrası yaralarının sarılması ve ülke ekonomisinin yeniden inşası için AB'nin özel bir platform oluşturacağını duyurdu.

Von der Leyen, savaşın başlamasından bu yana AB'nin Ukrayna'ya maddi destek bağlamında 6,4 milyar dolar gönderdiği bilgisini paylaşarak, "Daha fazla maddi destek gelecek. Orta ve uzun dönemli yeniden inşa sürecine ciddi bir şekilde ağırlık vereceğiz." dedi.

Ukrayna Kalkınma Konferansa yarın sona erecek. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı temsil ediyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:00 Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, savaş sonrası ülkesinin kalkınabilmesi için 750 milyar dolar gerektiğini açıkladı.

06:00 Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna ordusuna yardım için Ukrayna'nın Lviv kentinde geleneksel elbiseler, aksesuarlar ve mücevherlerle bağış kampanyası düzenlendi.

05:00 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

04:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna Kalkınma Konferansı"nın açılış konuşmasında, "Ukrayna'nın yeniden inşası yerel bir proje değil. Bu bir ulusun projesi değil, tüm demokratik dünyanın, medeni olduğunu söyleyebilen tüm ülkelerin ortak görevidir" dedi.

02:00 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Bakhmut bölgesinde bombardıman sonucu ambulanslar zarar gördü.

Etiketler : Denis Şmıgal RUSYA UKRAYNA SAVAŞ
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