  • BIST
    1430.87
  • Dolar
    7,9166
  • Euro
    9,4236
  • Altın
    440,5350
İstanbul
0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk duyurdu... Ödemeler başladı
Türkiye'den F-35'ler için ikinci adım
Terör örgütü PKK'dan film gibi kaçış
Türkiye'ye Doğu Akdeniz mesajı! ABD ve AB anlaştı...
Türkiye kara teslim! İstanbul için kritik uyarı
İlaçları PKK'ya gönderemediler
Pandemi, estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Hareketsizlik, çocukların bağışıklığını düşürüyor
İŞİTME ENGELİ ÖNLENEBİLİR
Diş sıkmanın bir nedeni de: Antidepresanlar
Mide kanserinden 12 adımda korunma rehberi
Günlük burç yorumları
"Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı"
KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
MEB ortaokullardaki yüz yüze sınav takvimini güncelledi
Yüzlerce refakatsiz göçmen çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca: Türkiye'ye 1.4 milyon doz BioNTech aşısı ulaştı
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Dışişleri'nden Macron'a: İddialar amacına ulaşamayacak
Vaka sayısındaki artış korkutuyor: 30 binlere yaklaştı
Siyasilerden Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları
AB, Kovid-19 aşı ihracatına ek sınırlama getirdi
Büyük kongrede dikkat çeken pankart!
Bahçeli'den, Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
25 Mart 2021 Perşembe 09:57:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 09:58:00

Türkiye'den F-35'ler için ikinci adım: İmzalar atıldı

ABONE OL

Türkiye ile ABD arasında F35 projesi özelinde yaşanan sorunlara yönelik Ankara'dan ikinci bir adım geldi.

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumaya yönelik girişimler için Ankara'dan ikinci bir adım geldi.

Milliyet'in haberine göre F-35 uçağının üreticisi Lockheed Martin'in Avrupa'dan sorumlu eski bölge direktörü Stephen Williams ile SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ arasında anlaşma imzalandı.

ABD Adalet Bakanlığı'na sunulan kayıt belgesinde, F-35 programına geri dönüşe dair bir atıf yapılmazken, Williams'ın F-35 programına çok yakın bir isim olduğu biliniyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş., Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile geçen ay bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Türkiye, 6 aylık çalışma için hukuk şirketine 750 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

ABD Kongresi'nde ağırlığı olduğu ifade edilen Washington merkezli firma, SSB ve Türk yüklenicilerinin, F-35 programı içinde kalmaları için danışmanlık hizmeti verecek. S400- F35 krizinde Ankara'nın teknik çalışma grubu çağrısı, S400 ve F-35'te Ankara'nın tezleri, ABD'li muhataplara iletilecek.

Etiketler : F-35 savaş uçağı ABD Kongresi Ankara
Nostalji tadında albüm

Nostalji tadında albüm
Fikir ayrılığı ayırdı

Fikir ayrılığı ayırdı
YENİ MESLEĞİ organik tarım

YENİ MESLEĞİ organik tarım
Çiftlik evinde klip

Çiftlik evinde klip
Şarkı ödülü

Şarkı ödülü
Dört günde 49 bin TL!

Dört günde 49 bin TL!
‘Yeter ki Sen İste' Berkay!

‘Yeter ki Sen İste' Berkay!
Elma sirkesiyle kilolar gitti

Elma sirkesiyle kilolar gitti
Baba Hadid İstanbul'da

Baba Hadid İstanbul'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER