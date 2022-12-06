Türkiye ve Azerbaycan ordularının ortak tatbikatında gece görevleri icra edildi
Kaynak: AA
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da düzenlediği ortak askeri tatbikatta gece görevleri icra edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, birliklerin karşı karşıya geldikleri temsili düşmanın araç ve personelini imha ettiği bildirildi.
Birliklerin savaş esnasında koordinasyonunun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi ve deneyim paylaşımının amaçlandığı tatbikatta askerlerin yüksek profesyonellik sergilediği kaydedildi.
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