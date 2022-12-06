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06 Aralık 2022 Salı 19:24:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 19:24:00

Türkiye sınırına uzanacak "Kuru Kanal" koridoru Irak'ta konuşuldu

Kaynak: AA

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Irak'ın Basra kentinde düzenlenen uluslararası konferansta Basra'nın Faw Limanının yeniden inşası ve Türkiye sınırına kadar uzatılması öngörülen demir yolu ve kara yolu projelerinin içinde olduğu "Kuru Kanal" koridoru konuşuldu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı sponsorluğunda Irak Limanları Genel Şirketi tarafından düzenlenen 2'inci Uluslararası "Büyük Faw Limanının İşletilmesi & Kuru Kanal İnşası" konferansı düzenlendi.

Güney Kore, Türkiye ve bölge ülkelerinden yetkililer, akademisyenler ve düşünce kuruluşların yansıra Irak'taki üniversitelerden katılım sağlandığı konferansta, inşası devam eden Büyük Faw Limanına dair gelişmeler ve buradan başlayarak Türkiye sınırına kadar uzanması planlanan "Kuru Kanal" isimli demir yolu ve kara yolu projesine dair süreç ve yatırım fırsatları ele alındı.

Daewoo isimli Güney Koreli şirket tarafından inşa edilen Büyük Faw Limanının tamamlandıktan sonra bölgenin en büyüklerinden biri olması öngörülüyor.

"Kuru Kanal" koridoru ise Faw Limanından başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul'dan geçerek Türkiye sınırına uzanacak. Sınırdan ise Mersin Limanına erişim sağlanacak.

IRAK EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI SUNACAK

Irak Limanları Genel Şirketi Genel Müdürü Dr. Farhan al-Fartoosi, konferansta yaptığı konuşmada, limanın ve sonrasında yapılacak projenin ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacağını belirtti.

Fartoosi, projenin stratejik önemine işaret ederek, uluslararası alanda daha büyük başarı sağlamak için projeye dair çalışmalara yoğunlaştıklarını söyledi.

Irak ve Basra'daki üniversitelerin de projeye destek verdiğini kaydeden Fartoosi, söz konusu projenin Doğu ile Batı arasındaki bağı güçlendireceğini ve Basra ile Türkiye'yi birleştireceğini ifade etti.

Bölgenin en büyük limanlarından biri olması öngörülen limanın çok büyük gemi ve konteynerlere ev sahipliği yapacağını belirten Fartoosi, mevcut limanın yetersiz olduğunu dile getirdi.

Fartoosi, limanın kapasitesinin geliştirilmesi ve Basra-Musul koridorunun yanı sıra üretim alanları, fabrikalar, turistik ve yeni yerleşim alanlarının da içerisinde olduğu projenin bölgesel ve küresel anlamda Irak'ın rekabet gücünü artıracağını aktardı.

Şanghay ila Rotterdam arasında önemli bir nokta olması ve uluslararası ticarette kritik önem kazanması beklenen projenin Avrupa'ya erişimde de kolaylaştırıcı olacağına değinen Fartoosi, "Projenin geliştirilmesi konusunda Irak hükümetinden ciddi destekler almaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Fartoosi, Irak'ın, Çin'in Kuşak Yol Projesi'nde kritik güzergah olduğunu söyleyerek, "Irak, tarihi İpek Yolu'nun kara ve deniz yolundadır." dedi.

Irak Parlamentosu Delegasyonu adına konuşan Halid Sultan ise inşası devam eden Faw Limanının ve "Kuru Kanal" projesinin Doğu ile Batıyı birleştireceğini vurguladı.

Sultan, Irak tarihi açısından önemli olduğuna inandıkları projenin ekonomiye özellikle de taşımacılık sektörüne çok önemli katkılar sunacağını söyledi.

"TÜRKİYE, IRAK İLE İŞBİRLİĞİNE HAZIR"

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Dr. Çağlar Tabak, Türkiye'nin bölgesel ulaşım ve ticaret ağı konusunda kritik güzergahta olduğunu belirterek, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında koridor olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki limanlarındaki kapasitenin gücüne işaret eden Tabak, hükümetin gelecek dönemdeki projelerle söz konusu kapasiteyi daha da güçlendireceğinin altını çizdi.

Tabak, Büyük Faw Limanı projesinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Türkiye, Irak ile her türlü işbirliğine hazırdır." dedi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ise Irak ile Türkiye'nin ilişkilerinin oldukça geriye uzandığını söyledi.

Uysal, Türkiye'nin coğrafi konumunun doğu ile batı arasında ve Asya ile Avrupa'nın birleşiminde stratejik yer edindiğine işaret ederek, "Irak, Türkiye açısından Körfez'e ve doğuya erişimde kapı işlevi görüyor." dedi.

Uysal ayrıca, Türkiye'nin 2018'de Kuveyt'te düzenlenen Irak'ın yeniden inşasına ilişkin konferansta 5 milyar dolar kredi önerisinde bulunduğunu hatırlattı.

KURU KANAL'IN 2029'DA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Büyük Faw Limanı inşasında yer alan Güney Koreli şirketler adına sunum yapan Jo Rim Koo, Güney Kore şirketlerinin mevcut durumlarını ve hedeflerini ele aldı.

Orta Doğu ve Afrika'da çok sayıda proje üstlendiklerini belirten Jo, Büyük Faw limanı projesini ve bağlantı yollarını inşa etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Ayrıca, "Kuru Kanal" koridoru çerçevesinde inşa edilmesi öngörülen demir yolu ve kara yolu projelerinin fizibilite çalışmalarının İtalyan şirket PEG Infrastructure tarafından yapılacağı belirtildi.

Büyük Faw Limanı projesinin en geç 2025, Kuru Kanal'ın ise 2029'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

Etiketler : Irak Basra kenti Kuru Kanal
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