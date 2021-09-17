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17 Eylül 2021 Cuma 10:02:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 10:02:00

Trump canlı yayında tarih verdi: ABD'nin sonu gelecek

Kaynak: Hürriyet

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki 3 yıl içerisinde 'ABD diye bir ülkenin kalmayacağını' öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD'nin sonu gelecek' iddiasında bulundu ve canlı yayında yaptığı açıklamada bu iddiasının gerçekleşeceği tarihi açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre son ABD seçiminde koltuğunu Demokrat Parti adayı Joe Biden'a kaptıran Trump'tan yine gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Eski ABD Başkanı önümüzdeki 3 yıl içerisinde 'ABD diye bir ülkenin kalmayacağını' öne sürdü.

Newsmax televizyonuna röportaj veren Trump, 'ABD daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktı' dedi. Trump sözlerine şöyle devam etti;

'2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak.'

2020 yılındaki seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını bir kez daha tekrarlayan Trump'a 2024'te aday olup olmayacağı da soruldu.

Bu soruya kesin bir cevap vermeyen Trump, adaylığı düşündüğünü şu sözler ile ima etti;

'Bu konuda yorum yapmayacağım. Sanırım siz ve ülkemizi seven birçok insan çok mutlu olacaksınız. Yakında bir açıklama yapabilirim, ancak bu karmaşık bir durum.'

Trump konuşmasında ABD Başkanı Biden'ı da hedef aldı. Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanılanları ve Meksika sınırındaki gelişmelere dikkat çeken Trump, 'Tüm dünyada alay konusuyuz' dedi.

Etiketler : ABD TRUMP AFGANİSTAN 2020 SEÇİMLERİ
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