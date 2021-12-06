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06 Aralık 2021 Pazartesi 09:22:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 09:22:00

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te saldırdı: 2 Peşmerge öldü

Kaynak: AA

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Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesi yakınındaki bir köye terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 2 Peşmerge öldü, 4 Peşmerge de yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün Altunköprü nahiyesi yakınındaki Kara Salim köyüne terör örgütü DEAŞ'ın saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırının bölgedeki Peşmerge'ye ait 3 ayrı gözlem noktasına yönelik olduğu belirtilen açıklamada, bunun sonucunda 2 Peşmerge'nin öldüğü ve 4 Peşmerge'nin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıdan sonra bölgede operasyon başlatıldığı dile getirildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

MAHMUR'DA KANLI PUSU

Terör örgütü DEAŞ'ın geçtiğimiz günlerde Mahmur'da düzenlediği saldırıda 7 Peşmerge ve 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Peşmerge Komutanı Nejat Hule, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Mahmur'un Karaçuğ bölgesindeki Nazikend köyünde Peşmergelerin DEAŞ tarafından kurulan pusuya düştüğünü söyledi.

Hule, çıkan çatışma sonucu 7 Peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Etiketler : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi DEAŞ Nejat Hule
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