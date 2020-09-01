Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlaması! Kral Selman generali görevden aldı

Suudi Arabistan'da üst düzey askeri komutan ve bir yetkili 'yolsuzluk' suçlamasıyla görevden alındı
Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da Ortak Kuvvetler Komutanı ile Cevf Bölgesi Emir Vekili yolsuzluk suçlamasıyla görevlerinden alındı. Söz konusu kararların verilmesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın etkili olduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SAP'ın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in yayınladığı kraliyet kararnamesi gereği, Ortak Kuvvetler Komutanı General Fehd bin Turki bin Abdulaziz Al Suud ile Cevf bölgesi Emir Vekili Prens Abdulaziz bin Fehd bin Turki bin Abdulaziz Al Suud görevlerinden alındı.
Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, söz konusu yetkililerle ilgili yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlattı.
Söz konusu kararların Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönlendirmeleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.
Suudi Arabistan'da 21 Ağustos'ta da yolsuzluk suçlamasıyla Sınır Muhafızları Genel Müdürü ve 5 yetkilinin görevlerine son verilmişti.
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