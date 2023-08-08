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08 Ağustos 2023 Salı 19:34:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 19:34:00

Suriye'de kimyasal silah saldırılarında ölenlerin yakınları adalet bekliyor

Kaynak: AA

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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), kimyasal silah saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının adalet beklediğini belirtti.

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kimyasal silahlara ilişkin gerçekleştirilecek oturum dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırıların "Esed rejiminin sorumluluğunda" olduğunu doğrulamasına rağmen Şam yönetiminin cezasız kalmasının, uluslararası kararların uygulama mekanizmasında bir başarısızlık göstergesi olduğu kaydedildi.

Suriye yönetiminin sorumlu tutulduğu kimyasal silah saldırılarında 1510 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, "Suriye'de Esed rejimi tarafından kimyasal silahlarla öldürülen kurbanların yakınlarının hala adalet beklediğini hatırlatmak istiyoruz." denildi.

Açıklamada, "Dünyayı, ihtiyaç duyduğu her an kimyasal silah kullanmaya hazır olan savaş suçlusundan (Esed yönetimi) kurtarma sorumluluğu, tamamen uluslararası topluma aittir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : suriye esed smo
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