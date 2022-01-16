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16 Ocak 2022 Pazar 10:39:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 10:40:00

Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı

Kaynak: TRT Haber

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Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı Yeşilköy bölgesinin çevresi, gece geç saatlerde roket atışlarıyla hedef alındı.

Suriye'de Amerikan güçlerinin konuşlandığı bölgeye saldırı düzenlendi. Roketli saldırıda bölgede hasar oluştu.

Saldırıda can kaybı veya yaralanan olmadı. Hedef alınan Yeşilköy bölgesinin çevresinde ise hasar meydana geldi. ABD güçleri, roketlerin atıldığı yöne topçu ve roket atışları yaptı.

Saldırıya hedef olan Yeşilköy'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.

Suriye'deki ABD üslerine 4 ve 5 ocak'ta da saldırı düzenlenmişti.

Etiketler : Suriye ROKET ABD
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