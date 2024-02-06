VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremlerde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi
Okullarda deprem şehitleri anıldı... "Yaraların sarılması için ilk günden beri çalışıyoruz"
Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye çıktı
Başkan Erdoğan bugün Kahramanmaraş'a gidecek
Asrın felaketinin birinci yılı
06 Şubat 2024 Salı 08:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 08:30:00

Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Amerika ülkesi Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 122'ye yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Servisinden yapılan açıklamada, Valparaiso ve Vina del Mar kentlerinde devam eden yangılarda ölü sayısının arttığı bildirildi.

Yangınlarda ölenlerin sayısı 122'ye çıkarken, kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Adli Tıp Merkez'inde yapılan açıklamada ise otopsi çalışmalarında 32 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığı belirtildi.

Yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği aktarıldı.

ŞİLİ'DEKİ YANGINLAR

Yerel basında çıkan haberde, Valparaiso'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda yangın çıktığı belirtilmişti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Toha, itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetmişti.

Toha bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini de açıklamıştı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek, "ihtiyaç olan tüm kaynakların" hazır bulundurulacağını ifade etmişti.

Yangından etkilenen bölgedeki şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirten Boric, sokağa çıkma yasağının yolların boşalması ve yangından etkilenen bölgelere görevlilerin ulaşmasını kolaylaştıracağını söylemişti.

Etiketler : güney amerika şili orman yangınları
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Yeni ikili

Yeni ikili
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX