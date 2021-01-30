Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), denizde meydana gelen 60 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Iquique şehrinin 35 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

5,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.