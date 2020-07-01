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01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:06:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:06:00

Senegal'den AB'nin uluslararası uçuş kriterlerine tepki

Kaynak: AA

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Senegal Turizm ve Hava Ulaştırmacılığı Bakanı Sarr, AB'nin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanan uluslararası uçuşların açılması konusunda koyduğu yeni kriterlerin normal olmadığını belirtti.

Senegal Turizm ve Hava Ulaştırmacılığı Bakanı Alioune Sarr, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) son 14 gün içinde her 100 bin kişide 16 vaka görülen ülkelere uçuşların kısıtlanacağına dair yeni açıkladığı kriterin akıl dışı bir kural olduğunu kaydetti.

Afrika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını durumunun yansıtıldığı gibi kötü olmadığını vurgulayan Alioune Sarr, "Bazı ülkelerde günde 100 ölüm görüldüğünde bu bir kriter olabilirdi. Kamuoyunu, ülkelerimizde durumun bazılarının bizi inandırmaya çalıştığı kadar kötü olmadığı konusunda bilgilendirmeliyiz" dedi.

Bakan Sarr, Senegal'in uçuşların açılması konusunda 1000'den fazla ölüm görülen ülke kriteri koyabileceğini, ancak karşı tarafın kararına saygı duyarak bunu yapmamayı tercih ettiğini dile getirdi.

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Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 907 testten 132'si pozitif çıktı.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 6 bin 925'e yükseldi. Virüs bulaşan 4 bin 545 kişi iyileşirken, 116 kişi yaşamını yitirdi.

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