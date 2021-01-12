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12 Ocak 2021 Salı 10:41:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 10:41:00

Selman'dan PKK'ya skandal destek! Türkiye'yi hedef aldılar...

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hizmet eden Al Arabiye televizyon kanalı terör örgütü PKK'yı aklayan bir yayına yer vererek Türkiye'yi hedef aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kontrolündeki Al Arabiya televizyon kanalı, Türkiye'yi hedef alarak PKK'lı teröristleri aklayan bir yayına imza attı. Türk askerlerinin bölgede masum sivilleri öldürdüğü iftirasını atan kanalda, ""Türk rejimi, Kürtlere karşı ayrımcılığı ve şiddeti sürdürmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Sabah'ta yer alan haberde El Arabiya kanalındaki "Özel Görev" adlı programda El Arabiya ekibi, 10 terörist ile özel röportaj gerçekleştirdi. "Özel Görev" Kandil bölümünün tamamında kullanılan dil ve teröristlerle yapılan röportajlarda PKK terör örgütünü aklama ve Türkiye'yi suçlu gösterme çabası ön plana çıktı.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR

Türk askerlerinin bölgede masum sivilleri öldürdüğü iftirasını atan kanalda, "Türk rejimi, Kürtlere karşı ayrımcılığı ve şiddeti sürdürmeye devam ediyor. Bu savaşın ve sonrasının ayrıntılarına giden yol, PKK'nın kalesi olan Kandil Dağı'ndan geçiyor. Oraya ulaşmak kolay değil. Çünkü hareket eden her şeyi vuran Türk keşif uçakları sizi hedef alabilir."" ifadelerine yer verildi.

Programda, teröristlerin açıklamaları doğruymuş gibi kabul edilerek TSK'nın Kandil'deki operasyonları "sanıldığı gibi başarılı değil" yalanına yer verildi.

TECAVÜZCÜLERİ "EVLENMİYORLAR" DİYE PAZARLADILAR!

El Arabiya muhabiri, terörist grubu ile ilk temasındaki görüşlerini şu sözlerle anlattı: "10 kişi bizi karşıladı. Güvenlik sebepleriyle büyük gruplar halinde dolaşmıyorlar. Diğerleri etrafı gözetliyor. Hiçbiri kendi adını kullanmıyor ve telefon taşımıyor. Dünyada neler olduğunu öğrenmek için radyoyu kullanıyorlar. Hiçbiri maaş almıyor ve evlenmiyorlar.

Etiketler : suudi arabistan pkk terör örgütü selman
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