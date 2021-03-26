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26 Mart 2021 Cuma 16:54:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 16:54:00

S-400'ler 700 km mesafeden hedefleri vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre modernize edilen S-400 savunma sistemleri, 700 km mesafeden hedefleri vurdu.

Merkez Askeri Bölge'nin (CVD) Hava Savunma Füze Alayı'na bağlı askerler, Ashuluk eğitim sahasındaki tatbikatın ana aşamasında, yeni S-400 Triumph savunma sistemleri ateşledi. Geliştirilmiş sistemin 700 km mesafedeki hedefi vurduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilen yeni S-400'lerin, Astrakhan bölgesindeki tatbikatlar sırasında ilk kez ateşlendiğini duyurdu.

Tatbikat çerçevesinde S-400 hava savunma sisteminin muharebe ekipleri, sahte düşman hava saldırı silahlarını imha etti.

Tatbikatlarda yüksek irtifa, alçak irtifa ve yüksek hızlı hedeflere karşı koyulurken, sistemlerin manevra kabiliyeti de test edildi.

S-400'ün odaklandığı balistik hedef, saniyede 1000 metrenin üzerinde bir hızda ve 10 kilometrenin üzerinde bir yükseklikte uçtu. S-400 Triumph hava savunma sistemi muharebe ekipleri, kullanılan hedef sistemleri caydırmaya çalıştı.

Tatbikatlardan önce füze alayının askerleri, fırlatıcı yükleme standartlarının yerine getirilmesi için çalıştı ve yaklaşık 2.000 km ilerledikten sonra yeni mevkiye yerleşerek savaş görevini üstlendi.

Taktik gerçek ateş tatbikatları, nisan ayı ortasına kadar devam edecek. Savaş eğitimi etkinliğine 300'den fazla asker katılıyor, yaklaşık 100 birim askeri ve özel teçhizat yer alıyor.

star.com.tr

Etiketler : rusya s-400 hava savunma sistemleri
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