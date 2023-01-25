VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hudut Kartalları'ndan geçit yok
"Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz"
İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına "misilleme"
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Norveç'te yapılacak
EYT düzenlemesi Meclis'te
Berlin'de grev nedeniyle uçuşlar iptal oldu
Instagram'da ‘rahatsız etmeyin' dönemi
Eğitimsiz çocuk kalmasın
Eşe boncuklu destek
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
EYT dahilindeki prim borçları yapılandırılamayacak
Rusya: BRICS nezdinde ortak para birimi konusu görüşülecek
Pentagon, Ukrayna için top mermisi üretimini yüzde 500 artıracak
Rusya Münbiç'teki askeri havaalanına konuşlandı
Zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak genelge yürürlüğe girdi
İsveç, Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduğunu iddia etti
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
Kapadokya'da turizme açılacak Manastır Vadisi'ndeki çalışmalar sürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan Elon Musk'a çağrı
"Batı, Ukrayna'yı "hibrit savaşı aracı" olarak kullanıyor"
Bakan Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu
Bakan Yanık: Tip 1 diyabetli çocukların desteklenmesini ulusal programa dönüştürdük
Bakan Kurum'dan kuraklık açıklaması
25 Ocak 2023 Çarşamba 17:15:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 17:15:00

Rusya Münbiç'teki askeri havaalanına konuşlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'nin kuzeyinde askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan Rusya, Münbiç ilçesinin güney kırsalında aktif hale getirdiği Cirah Askeri Havaalanı'na konuşlandı.

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Bab ilçe merkezinin güneyinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki bölgede 11 Ocak'tan itibaren konuşlanma faaliyeti başlatan Rusya, Suriye'nin kuzey hattında varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Rusya, Halep iline bağlı Münbiç ilçe merkezinin yaklaşık 45 kilometre güneyinde, ilçe idari sınırları içerisindeki Cirah Askeri Havaalanı'nı, onarım çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçirdi.

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim güçlerince kontrol edilen askeri havaalanını, buraya konuşlanan Rus ordusu birlikleri ile Esed rejim güçleri ortak kullanacak.

Cirah Askeri Havaalanı'nda 12 hangar ve 3 kilometre uzunluğunda pist yer alıyor.

HAVAALANINA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KONUŞLANDIRILDI

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, gerekli çalışmaların ardından askeri havaalanının törenle hizmete açıldığını duyurdu.

Askeri havaalanının Rus ve rejim güçlerince ortak amaçlar için kullanılacağı belirtilen açıklamada, "Havaalanında aydınlatma sistemi ve askeri nakliye, operasyonel taktik uçakların kullanımını sağlayan pist unsurlarının onarımı yapıldı. Hava trafik kontrol merkezi, iletişim ve radyo teknik araçlarıyla donatıldı. Havaalanına hava savunma sistemleri yerleştirdi." ifadeleri yer aldı.

HAVAALANININ ÖNEMİ

Münbiç'in güney kırsalındaki Cirah Askeri Havaalanı, Türkiye sınırından yaklaşık 75 kilometre uzakta yer alıyor.

Askeri havaalanı, Rusya'ya, Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerinde hızlı hareket etme kolaylığı sağlayacak. Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan havaalanının, Esed rejimi güçlerine silah ve mühimmat ulaştırma konusunda da önemli rol oynaması bekleniyor.

Gerekli askeri ekipmanlar ve iletişim araçlarıyla donatıldığı belirtilen Cirah Asker Havaalanı, iç savaşta gördüğü tahribat nedeniyle uçuşlara kapalıydı.

2017'den bu yana rejimin kontrolünde bulunan havaalanı, ülkenin kuzeyine veya kuzeydoğusuna intikal eden rejim ordusu birliklerince toplanma ve sevk merkezi olarak da kullanılıyor.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Suriye'ye 30 Eylül 2015'ten itibaren askeri müdahalede bulunan Rus güçleri, rejim güçlerine destek oluyor.

Suriye'de binlerce askeri bulunan Rusya'nın desteğiyle rejim güçleri, Suriye toprakları üzerinde hakimiyetini artırdı.

Çoğunlukla Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde varlık gösteren Rusya'nın ayrıca Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç, Tel Rıfat ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda çok sayıda üs ve askeri noktaları bulunuyor.

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde Hımeymim hava üssü bulunan Rusya'nın Tartus ilinde ise deniz üssü var.

Etiketler : rusya nünbiç cirah askeri havaalanı suriye
Aceleci Koray

Aceleci Koray
Şükriye Tutkun'dan milletvekili adaylığına yeşil ışık

Şükriye Tutkun'dan milletvekili adaylığına yeşil ışık
Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor

Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor
Eski rol arkadaşına övgü

Eski rol arkadaşına övgü
Bond'la aynı kapakta

Bond'la aynı kapakta
Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş
Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev

Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev
Çağatay'ın şapkası mı?

Çağatay'ın şapkası mı?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX