12 Kasım 2023 Pazar 14:58:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 14:58:00
Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı
Kaynak: TRT Haber
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Refah Sınır Kapısı yabancıların ve ağır yaralıların tahliyesi için açıldı. İlk ambulanslar sınır kapısından geçti.
Refah Sınır Kapısı yabancıların ve ağır yaralıların tahliyesi için açıldı. İlk ambulanslar sınır kapısından geçti.
Ayrıntılar geliyor...
- Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı
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