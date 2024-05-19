Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu darbe girişimini engelledi
Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurdu.
KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin, içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini bildirdi.
Darbeye kalkışan grubun etkisiz hale getirildiğini belirten Ekenge, vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı.
Ulusal basındaki haberlere göre ise başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandı ve 3 silahlı kişi öldürüldü.
- İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
- Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı seçimini Abinader kazandı
- Çok sayıda ülkenin lideri havacılık kazalarında öldü ya da sağ kurtuldu
- İsrail sınır kapılarını kapattı: 3 bin yardım tırı dışarıda kaldı
- Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti
- Tahran'da halk, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağ bulunması için dua ediyor