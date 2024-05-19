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19 Mayıs 2024 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 16:00:00

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu darbe girişimini engelledi

Kaynak: AA

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurdu.

KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin, içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini bildirdi.

Darbeye kalkışan grubun etkisiz hale getirildiğini belirten Ekenge, vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre ise başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandı ve 3 silahlı kişi öldürüldü.

Etiketler : kongo demokratik cumhuriyeti ordu darbe girişimi
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