  • BIST
    1109.95
  • Dolar
    7,3181
  • Euro
    8,7172
  • Altın
    464,5650
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paris'te maske takmak zorunlu hale geldi
Rum kesimini Türkiye korkusu sardı! AB'den destek dilendi
Türkiye'yi davet ettiler!
Paul Pogba koronavirüse yakalandı
Çin'i ABD'yle tehdit etti!
Maas'dan İran'a tepki: Bölgede tehlikeli bir rol oynuyor
Koronavirüs aşısıyla ilgili korkutan iddia: Obez kişilerde işe yaramayacak
AB'den korona virüs aşısı kararı!
Rasulayn'da terör saldırısı!
Libya'da dengeleri değiştirecek hamle! Kaddafi'nin kabilesi desteğini çekti
Fransa, katliamcıları hala besliyor!
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Suriye'de Rusya ile ABD arasında "devriye" gerilimi
Terör örgütü PKK'nın kalleşliği belgelendi! Ailesine öldü denilen terörist ikna yoluyla teslim oldu
Yeni Zelanda'da 2 camimize yönelik saldırı gerçekleştiren teröristle ilgili Ömer Çelik'ten açıklama: ...
Libya ordusu: Darbeci Hafter ateşkesi ihlal etti
Oruç Reis için yeniden NAVTEX
Çin'den gerilimi artıracak hamle! Güney Denizi'nde füzeler denedi
TCG İnebolu askeri gemisi Beyrut Limanı'nda
Türkiye, özerk bölge kurulması konusunda Gagauz halkına destek verdi
Bakan Varank: SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz
Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup sevinci
Türkiye enerji sektöründe de 'Rüzgar' gibi esiyor
Tuzla'da Formula 1 heyecanı!
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:20:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 15:20:00

Rasulayn'da terör saldırısında 6 sivil yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu 6 sivil yaralandı. 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamada çevredeki iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçe merkezindeki Postane Müdürlüğü binası yakınlarında bomba düzeneği infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 6 sivil yaralandı.

Sağlık merkezlerine sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlamada çevredeki iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bu ay Barış Harekatı Bölgesi'ndeki Mebruke ve Suluk beldelerinde 3 terör saldırısı önlenmişti.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad sivil yerleşimlerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER