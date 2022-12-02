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02 Aralık 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 11:30:00

Rapor: ABD'de orduya güven yüzde 50'nin altında

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan bir araştırmada, orduya olan güven yüzde 50'nin altında kalırken, katılımcıların yüzde 62'si bunun nedeninin ordunun komuta kademesinin giderek siyasileşmesi olduğu kanaatini ortaya koydu.

California merkezli Ronald Reagan Vakfı tarafından yapılan kamuoyu araştırması ABD halkının son yıllarda orduya olan güven eksikliğinin devam ettiğini ortaya çıkardı.

Vakfın kasım ayında ABD'nin farklı eyaletlerinde yaptığı kamuoyu araştırmasında ABD halkının yüzde 48'inin orduya güven duyduğu görüldü.

2018'de yüzde 70'lerde olan güvenin son dört yılda yüzde 50'nin altına gerilediği belirtilen çalışmada, katılımcılara bunun nedenleri de soruldu.

Ankete katılanların yüzde 62'si "askeri komuta kademesinin çok politize" olmasını gerekçe gösterirken, Afganistan'dan çekilme başta olmak üzere sivil yönetimlerin verdiği kararların da orduya güveni azalttığı kanaatleri öne çıktı.

Orduya katılmak isteyip istemediğine yönelik sorulara, "Asla Katılmak İstemiyorum", "Katılmaya İstekli Değilim" yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 54 olduğu tespit edilen çalışmada, ABD'nin Ukrayna'ya yardımına desteğin sürmesini isteyenlerin oranı da yüzde 57 olduğu görüldü.

Çalışmada, Demokratların yüzde 73'ü, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 51'inin Ukrayna'ya yardımların devam etmesine destek verdiğini belirtti.

NATO'ya güvenin yüzde 60 olduğu kaydedilen çalışmada, katılımcıların yüzde 72'sinin herhangi bir NATO ortağına Rusya tarafından saldırı düzenlendiğinde buna askeri olarak karşılık verilmesinden yana kanaat belirtti.

Katılımcıların yüzde 54'ünün ABD'nin Çin konusunda net bir stratejiye sahip olmadığı kanaatini ifade ettiği çalışmada, katılımcıların yüzde 71'inin Rusya-Ukrayna savaşının Tayvan'ı işgal etmek için Çin'e ilham vereceği görüşünde.

Etiketler : rapor abd ordu
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