Putin'e karşı ayaklanmıştı! Wagner'e beklenmedik davet!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner paralı askerlerini ordusunu eğitmek üzere ülkesine davet etti. Devlet haber ajansı Belta'ya göre Lukaşenko, Belarus'un Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptığı konuşmada bu daveti ima etti.

Lukaşenko, "Ne yazık ki Wagner askerleri burada değiller. Onlara daha önce de söylediğim gibi, eğitmenleri gelip bize savaş deneyimi aktarırsa, bu deneyimi kabul edeceğiz." diye konuştu.

PUTİN GÖREVLENDİRDİ

NTV'de yer alan habere göre, Lukaşenko'nun daveti, Belarus liderinin Wagner güçlerinin Moskova'ya karşı başlattığı silahlı ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilmesinden sadece bir hafta sonra geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda Wagner lideri Yevgeny Prigozhin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına cevap olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü.

Kriz, ancak Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi. Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine kaydolma, ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri sunuldu.

"WAGNER'DEN KORKMUYORUM"

Lukaşenko, yaptığı konuşmada Wagner Grubu üyelerinden korkmadığını çünkü onları "uzun zamandır tanıdığını" söyledi.

Lukaşenko, "Bunlar normal bir medeniyet kurmak için dünyanın dört bir yanında savaşmış insanlar. Batı onlardan iliklerine kadar nefret ediyor." dedi.

Belarus Devlet Başkanı, ayrıca "insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş dünya ölçeğinde bir askeri-politik krizin" yaklaşmakta olduğu uyarısında bulundu ve Batı'yı bu krizi çözmek için diyalog ihtiyacını görmemekle eleştirdi.

Lukaşenko, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Polonya'yı "hızla silahlandırmakla" suçladı ve Batı'nın Polonya'yı Belarus ve Rusya'ya karşı kullanmak üzere "vekil eğitim sahası" haline getirdiğini iddia ederek Polonya'yı Ukrayna'ya benzetti.

PRİGOZHİN NEREDE?

Wagner lideri en son geçtiğimiz Cumartesi günü Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinden ayrılırken, birliklerinin Moskova'ya yürüyüşünü aniden durdurduktan sonra görüldü. Ancak Prigozhin'in tam olarak nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

Prigozhin, geçen Pazartesi günü birliklerini geri döndürme kararını açıklayan sesli bir mesaj yayınladı. Lukaşenko ise Wagner liderinin Salı günü Belarus'a vardığını söyledi. Prigozhin'i Belarus'ta gösteren herhangi bir video ya da fotoğraf bulunmazken, Minsk dışındaki bir hava üssünün uydu görüntüleri Prigozhin'e bağlı iki uçağın Salı sabahı oraya indiğini gösterdi.