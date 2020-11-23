  • BIST
    1329.74
  • Dolar
    7,8000
  • Euro
    9,2593
  • Altın
    470,0530
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin'den işgalci Ermenistan'a Karabağ mesajı
Yüce Divan'da yargılanacaklar! 9 yıl sonra bir ilk…
Meteoroloji'den bazı illere kritik yağış uyarısı
Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Türkiye'den o skandal fotoğraf karesine sert tepki!
Almanya PKK'yı koruyor!
Merkel'den devletlere aşı için çağrı
Çin'de yeni salgın krizi!
'Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır'
Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilen ABD'ye Rusya'dan tepki: Kabul edilemez
G20 Liderler Zirvesi sona erdi
'Fransa'nın dış politikası tamamen değişmeli'
'Türkiye ve ABD'nin uzun bir işbirliği geleneği var'
Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması
Fahriye Evcen'den filtreli poz
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... 22 Kasım koronavirüs tablosu
Aslıhan Karalar'ın nazarı telefondan çıktı
İbrahim Kutluay ve kızı İrem Kutluay'ın baba kız günü
Bensu Soral'ın koronavirüs paniği...
İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!
23 Kasım 2020 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 10:28:00

Rusya lideri Putin'den net mesaj: Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır

Kaynak: DHA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'a verdiği Karabağ mesajında “ Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 TV kanalına Dağlık Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, Ermenistan'ın sözde Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadığını hatırlatarak "Bu demektir ki uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimin Karabağ ile ilgili anlaşmayı kabul etmemesi halinde ne olacağı sorusuna, "Bu intihar olur. Paşinyan, kendisi için zor da olsa, gerçek tabloyu, durumu anlattı. Ortak bildirinin imzalandığı zaman bu durumu böyle idi ve bugün de böyledir. Anlaşmalara uymak ya da uymamak kararı taraflara aittir. Ancak, bu büyük bir hata olur. Bunun olmayacağını umuyorum." yanıtını vermişti.

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı
Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri

Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri
Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması

Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması
Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy'lu '9 Kere Leyla' dijital için artık hazır

Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy'lu '9 Kere Leyla' dijital için artık hazır
Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor

Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor
Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...

Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...
Hazal Kaya'nın 'Patron Bebek'i Fikret Ali

Hazal Kaya'nın 'Patron Bebek'i Fikret Ali
Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz

Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz
Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti

Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER