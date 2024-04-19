Putin ve Aliyev haftaya Moskova'da görüşecek
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftaya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Moskova'da bir araya gelecek.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, 22 Nisan'da resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelecek olan Aliyev ile görüşecek.
Görüşmede, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ilişkin temel konular ele alınacak.
İki lider, güncel bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
Baykal-Amur demiryolu hattının inşaatına başlanmasının 50'nci yıl dönümü vesilesiyle Putin ve Aliyev, demiryolu çalışanları ile bir araya gelecek.
Kremlin'den verilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev geçmişte bu yolun inşa işlerini yönetmişti.
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