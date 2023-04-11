VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Programı'na Togg ile gitti
Suudi Arabistan, Çin ile enerji alanında imzaladığı mutabakat zaptını onayladı
İstanbul'da bazı vapur seferlerine olumsuz hava engeli
Suriye'nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor
BM: İngiltere sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumalı
İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
11 Nisan 2023 Salı 18:58:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 18:58:00

Putin: Ekonomimize yönelik dış tehlikeler hala var

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ülkede şirketler zorlu koşullara rağmen toplu işten çıkarmalara başvurmadı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde konsolide bütçe gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 13 trilyon rubleyi aştığını belirterek, "Ekonomimize yönelik dış tehlikeler ise hala var, bunun son derece farkındayız." dedi.

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde iyi bir performans sergilediğini anlatan Putin, "Konsolide bütçe gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde 13 trilyon rubleyi aştı. Petrol ve doğal gaz dışı gelirler yüzde 14 artarak 1,4 trilyon rubleye çıktı." diye konuştu.

Putin, "Petrol ve doğal gaz gelirleri ise 1,3 trilyon ruble düştü. Ekonomimize yönelik dış tehlikeler ise hala var, bunun son derece farkındayız. Bu konuda gevşemek ve her şeyin kendiliğinden düzeleceğine inanarak durumu akışına bırakmak yanlış olur, buna hakkımız yok." dedi.

Putin, ülke ekonomisinde özellikle otomotiv, kereste işleme, kimyasal ürün üretimi ve gübre sektörlerinde zorlukların sürdüğüne işaret ederek, bu alanlarda sorunların çözümü için çeşitli adımlar atılacağını söyledi.

Rusya'da şirketlerin zorlu koşullara rağmen toplu işten çıkarmalara başvurmadığını anlatan Putin, "Şimdi ise durum temelden değişti, ülkede işsizlik oranı tarihin en düşük seviyesi yüzde 3,5'te, çoğu alanda yeterli çalışan bulunamıyor." yorumunu yaptı.

Putin, başta teknolojiyi kullanarak istihdam açığına ilişkin sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Vladimir Putin rusya dış tehlike

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX