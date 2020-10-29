Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye'nin de olduğu müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor

29 Ekim 2020 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 17:15:00
Putin: Dağlık Karabağ krizinin Türkiye'nin de olduğu müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor
Kaynak: AA
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor." dedi.
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