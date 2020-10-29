Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye'nin de olduğu müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor

Putin: Dağlık Karabağ krizinin Türkiye'nin de olduğu müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor." dedi.