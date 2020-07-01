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01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:31:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:31:00

Putin, 2036 yılına kadar devlet başkanlığı yapabilecek

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Rusya'da Putin'in yeniden seçilmesinin önüne açacak olan anayasa değişikliği referandumunda oyların yüzde 80'e yakını sayıldı. Sayılan oyların yüzde 75'e yakını ise Putin'in lehine çıktı. Putin'in önümüzdeki seçimlerde aday olmasının önü açılmış durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2036 yılına kadar devlet başkanlığı yapabilmesinin önünü açacak referandumda oyların sayımına geçildi.

Reuters’ın aktardığına göre oyların yüzde 80e yakını sayılmış durumda. Sayılan oyların ise yüzde 75’e yakını Putin’in istediği şekilde anayasanın değiştirilmesini istiyor.

Putin anayasa değişikliğinin ardından 2036 yılına kadar başkanlık için aday olabilecek.

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