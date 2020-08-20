Polonya Dışişleri Bakanı istifa etti

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz istifa etti
Kaynak: IHA
İki gün önce Sağlık Bakanı'nın istifa ettiği Polonya'da, bu kez Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz görevinden ayrıldı.
Polonya’da Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski’nin ardından bu kez Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz görevinden istifa etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakan daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Polonya diplomasisinin başını değiştirmek için iyi bir zaman olduğunu belirtti ve halefinin mevcut çizgiyi sürdüreceğine, Polonya’nın uluslararası arenada konumunu daha da güçlendireceğine dair inancını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Czaputowicz, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından istifa edebileceğinin sinyalini vererek herhangi bir baskı altında olmadığını ifade etmişti.
Öte yandan, Polonya’da iki gün önce de Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski istifa etmişti.
- Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı
- Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmeleri Cenevre'de başlayacak
- ABD'de koronavirüs kabusu! Son 24 saatte bin 276 kişi hayatını kaybetti
- Rusya'dan AB'nin Belarus kararına tepki: Bu konuda endişeliyiz
- Yunan İstihbaratçı'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan karşısında hem yenildik hem kaybolduk
- Almanya'da koronavirüs vakaları artıyor!