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16 Ekim 2023 Pazartesi 16:55:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 16:55:00

PKK/YPG'li teröristlerin, Afrin'de cephe hattındaki SMO'ya saldırısında 3 kişi öldü

Kaynak: AA

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Suriye'de, Halep ilinin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin ilçesinin güneyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine düzenlediği roket saldırısında 3 SMO unsuru hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

PKK/YPG'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in güneyindeki Kebbaşin bölgesinde, SMO unsurlarını roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 3 SMO unsuru yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta işgalini sürdürürken, buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.

Etiketler : pkk ypg terörist afrin smo saldırı
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