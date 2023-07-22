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22 Temmuz 2023 Cumartesi 08:18:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 08:18:00

Paşinyan'dan Azerbaycan'a tehdit: Yeni bir savaş ihtimali yüksek

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2. Karabağ savaşında büyük bir yenilgi alan Ermenistan, yapılan müzakerelere rağmen barış anlaşmasından bir hayli uzak. Son olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada, “Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Azerbaycan ile yeniden savaşın çıkma ihtimalini yüksek olarak değerlendiren Paşinyan, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel" ifadelerini kullandı.

Hem Batı'nın hem de Rusya'nın birbirini suçladığını belirten Paşinyan, "Batı'daki bazı çevrelerin mantığına göre, Rusya yükümlülüklerini yerine getirmediği için beklentilerimizin tamamını karşılamıyor. Aynı şekilde Rusya da bize Batı hakkında aynısını söylüyor" dedi.

BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN İLK ADIMI AZERBAYCAN ATTI

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arabuluculuk yapıyor. İki ülke arasında barış anlaşmasının hazırlanması için Azerbaycan ilk adımı atarak, Ermenistan'a beş maddelik barış anlaşması teklifini yapmıştı. Ermenistan da bu teklifleri kabul etmekle birlikte barış görüşmelerine hazır olduğunu bildirmişti. Ancak yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. İki ülke arasındaki tansiyon, Azerbaycan'ın güvenlik nedeniyle Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçın Koridorunu geçici olarak kapatmasının ardından daha da yükseldi.

AZERBAYCAN'IN 5 MADDELİK TEKLİFİ

Azerbaycan, Ermenistan'a sunduğu 5 maddelik barış anlaşması teklifi ise devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması; devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi; birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak; sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması; ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında işbirliği konularını içeriyor.

Etiketler : Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan Ermenistan Avrupa Birliği
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