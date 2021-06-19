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19 Haziran 2021 Cumartesi 10:44:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 10:45:00

Pakistan'dan Afganistan kararı: ABD'ye üs vermeyecek

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına kesinlikle üs vermeyeceklerini söyledi.

Başbakan Han, HBO'daki "Axios on HBO" programı için verdiği röportajda Pakistan'ın askeri üslerin kullanımı konusundaki duruşunu teyit etti.

Pakistan topraklarından Afganistan'a yönelik herhangi bir eyleme veya askeri üsse izin vermelerinin imkanı olmadığını belirten Han, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için CIA'ye kesinlikle üs vermeyeceklerini kaydetti.

Başbakan olmadan önce de gerek ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan topraklarını kullanmasına ve gerekse Pakistan'da drone saldırıları gerçekleştirmesine karşı geçmiş hükümetleri eleştiren Han'ın, 2018'de iktidara gelmesinin ardından ülkesinde kayıtlı, ABD'ye ait herhangi bir drone saldırısı gerçekleşmedi.

CIA, Pakistan topraklarındaki son drone saldırısını Han'ın seçimi kazandığı 2018 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

CIA, Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da muhtemel operasyon kabiliyetini devam ettirmek için yeni yollar arıyor.

CIA Direktörü William Burns, mayıs ayında üs meselesi sebebiyle Pakistan'a gelmişti. Üs konusuyla ilgili Başbakan Han ile görüşmek isteyen Burns'un bu talebi reddedilmişti.

Etiketler : pakistan afganistan abd
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