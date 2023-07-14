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Pakistan'da "TTP" endişesi
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14 Temmuz 2023 Cuma 19:58:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 19:58:00

Pakistan'da "TTP" endişesi

Kaynak: AA

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Pakistan ordusu, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da "güvenli bölgelere ve eylem özgürlüğüne sahip olmasından" ciddi endişe duyduğunu bildirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan topraklarının, hiçbir devlete karşı terör saldırıları düzenlenmesi için kullanılmaması konusunda verilen taahhütler anımsatılarak, bu konuda gerekenin yapılmasının Taliban geçici yönetiminden beklendiği ifade edildi.

TTP'nin, Afganistan'da güvenli bölgelere ve eylem özgürlüğüne sahip olmasından ciddi endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, Afgan vatandaşlarının Pakistan'da terör eylemlerine karışmasının bir diğer kaygı sebebi olduğu kaydedildi.

Bu tür terör saldırılarının kabul edilemez olduğuna işaret edilen açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin bunlara etkili bir yanıt vereceği belirtildi.

Pakistan ordusunun açıklaması, 12 Temmuz'da Belucistan eyaletinde militanların askeri karargaha saldırısında 9 asker ve 1 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

2023'ÜN İLK 6 AYINDA TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde, 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Etiketler : Pakistan ordusu Pakistan Talibanı TTP Taliban Pakistan Afganistan.
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