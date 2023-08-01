VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
DSÖ'den, "en sıcak" temmuz sonrası iklim değişikliği için "acil ortak eylem" çağrısı
Nijer'de bağımsızlıktan bu yana 5 kez askeri darbe yapıldı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gri kategoriye bir çizik daha
"Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü"
Diyanet'in "Hadislerle İslam" isimli eseri, Rusya Devlet Kütüphanesi'ne girdi
01 Ağustos 2023 Salı 16:22:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 16:22:00

Pakistan'da sağlık çalışanlarına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta şehrinin Kili Nawa banliyösünde çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, sağlık ekibini koruyan 2 polis öldü.

Belucistan eyaleti Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, saldırıyı kınayarak, bunun çocukların sağlıklı geleceğine yönelik bir komplo olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PAKİSTAN TALİBANI, ÇOCUK FELCİ AŞILAMA EKİPLERİNİ HEDEF ALIYOR

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bölgelerde etkin olan Pakistan Talibanı (TTP) militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Basındaki haberlere göre, Aralık 2012'den bu yana çocuk felci aşılama kampanyalarına düzenlenen saldırılarda aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 150'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20 vaka görülmüştü.

Etiketler : pakistan pakistan saldırı pakistan intihar saldırısı
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX