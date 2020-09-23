Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Sesini bir kez daha yükselttiği için takdir ediyorum

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23 Eylül 2020 Çarşamba 10:22:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 10:25:00

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a Keşmir teşekkürü

Kaynak: star.com.tr

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Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmaya ithafen, Keşmir halkının haklarını desteklemek için sesini bir kez daha yükseltmesini takdir etti. İmran Han, bu konuşmasından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, Keşmir'deki durumu gündeme getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Han'ın sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Keşmir halkının haklarını desteklemek için sesini bir kez daha yükselttiği için çok takdir ediyorum. Türkiye'nin sarsılmaz desteği, Keşmirlilerin meşru kendi kaderini tayin için mücadelelerinde bir güç kaynağı olmaya devam ediyor."

DÜNYA KEŞMİR FARKINDALIK FORUMU GENEL SEKRETERİ'NDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Keşmir'deki durumu gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Erdoğan'ın sözlerinin bölgedeki milyonlarca umutsuz insana umut ve ilham verdiğini söyledi.

Fai, yaptığı yazılı açıklamada, Keşmir halkının davasına desteğini bir kez daha yinelediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın Keşmir halkınca olumlu karşılandığını aktaran Fai, "(Erdoğan'ın) Birleşmiş Milletler 75 Genel Kurul toplantısında sarf ettiği sözler, bölgedeki milyonlarca ümitsiz insana ümit ve ilham vermiştir. BM Genel Kurulundaki ifadeleri, Keşmir halkının hislerinin gerçek yansımasıdır." dedi.

Fai, Erdoğan'ın Keşmir konusu için çok taraflı bir diyalog çağrısının BM 75'nci Genel Kurulu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından da söylendiğini belirtti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki ikili görüşmelerin uzun yıllardır yapıldığını aktaran Fai, ancak bunlardan bir sonuç alınmadığını dile getirdi. Fai, birçok ülkenin halen ikili görüşmeleri çözüm olarak öne sürdüğünü aktararak Erdoğan'ın teklif ettiği çok taraflı müzakere fikrinin BM tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin yanı sıra bir veya iki BM Güvenlik Konseyi daimi üyesinin de görüşmelere katılması gerektiğini ifade etti. Genel Sekreter Fai, "Hem Hindistan hem de Pakistan ile çok iyi ilişkileri bulunan Türkiye, tarafları bir araya getirmek için etkin bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan BM Genel Kurulunda, Güney Asya’nın istikrar ve barışı için de kilit önem taşıyan Keşmir sorununun da halen çözüm beklediğine işaret etmiş, Cammu-Keşmir’in özel statüsünün ilgasının ardından atılan adımların sorunu daha da karmaşık hale getirdiğini söylemişti.

Erdoğan, bu meselenin çok taraflı diyalog yoluyla BM kararları çerçevesinde ve özellikle Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözülmesinden yana olduklarını kaydetmişti.

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