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13 Aralık 2023 Çarşamba 22:53:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 22:53:00

Osmani'den Sırbistan'ın yeni saldırılar planladığı iddiası

Kaynak: AA

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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ın yeni saldırılar planladığına dair ellerinde bilgilerin olduğunu bildirdi.

Osmani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri ile Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının Brüksel'de bir araya geldiği zirvenin girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de gerçekleştirilen saldırı eylemine yönelik tedbir alınmamasını Sırbistan'ın teşvik olarak algılayacağını belirten Osmani, "Elimizdeki tüm bilgiler Sırbistan'ın yeni saldırılar planladığı yönünde, güvenlik kurumlarımızın ortaklarımızla bu konuda topladığı bilgileri bugün tüm Avrupalı liderlere bildireceğim." dedi.

Sırbistan'ı bölgeyi 90'lı yıllara döndürmek isteyenlerin yönettiğini vurgulayan Osmani, böyle bir zihniyetin ve mantığın galip gelmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Batı Balkanlar'da barış ve güvenliğin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha kanıtlandığının altını çizen Osmani, "Bu nedenle ortaklarımızla, AB'yle, Kosova'da özellikle Sırbistan sınırında güvenliğin artırılması ve ikinci olarak Kosova'ya yönelik tedbirlerin kaldırılması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Osmani ayrıca zirvenin, dünya çapında meydana gelen bir dizi çatışma nedeniyle Avrupa ve tüm dünya için zor bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çekti.

AB liderlerine, mayıstaki olaylar nedeniyle Kosova Cumhuriyeti'ne karşı alınan adaletsiz ve orantısız tedbirleri derhal kaldırmaları çağrısında bulunan Osmani, ülkesinin reformların ön saflarında yer alması nedeniyle AB aday ülke statüsü verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : Vjosa Osmani Sırbistan saldırıları Kosova Cumhurbaşkanı
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